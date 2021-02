Business news: Brasile, investimenti italiani nel Paese, per avvocato Guarnera "molti settori dinamici nonostante pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi economica e il rallentamento della crescita a causa degli effetti della pandemia di coronavirus, ci sono in Brasile settori che mostrano dinamismo come l'industria automobilistica, l'intera filiera delle telecomunicazioni e soprattutto l'agro-business. Lo ha detto l'avvocato socio fondatore dello studio Guarnera Advogados, Giacomo Guarnera, nell'ambito dell'incontro digitale promosso da Vento&Associati dal titolo Brasile, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione - Quali opportunità per gli investitori italiani all'indomani della pandemia, sulla piattaforma Zoom. Il legale, conoscitore della realtà brasiliana, non ha tuttavia mancato di evidenziare la difficoltà di fare impresa nel Paese. "Fare impresa è difficile e di certo c'è bisogno di stabilirsi sul posto. Molte società italiane lo hanno già fatto, si tratta soprattutto di piccole e medie aziende in grado di trasferire le proprie conoscenze e tecnologie qui, spesso associandosi ad aziende locali che sanno come affrontare le difficoltà burocratiche locali", ha detto Guarnera. "Questo è il momento di scegliere e agire per le imprese italiane, perché in momenti di crisi ci sono più possibilità. Nonostante il deficit delle infrastrutture settori chiave come energia, agrobusiness, telecomunicazioni e automobile offrono grandi possibilità", ha aggiunto. L'avvocato ha poi evidenziato la potenzialità rappresentate per le aziende italiane per le privatizzazioni e lo sviluppo della tecnologia 5G, "nonostante i problemi politici e ideologiche", ha detto. "Sicuramente chi vuole approcciare al Brasile deve farlo in maniera strategica e di lungo periodo. E' un grande mercato che con il Mercosul e altri accordi regionali garantisce accesso a molti altri paesi della regione", ha detto. Secondo Guarnera siamo in un momento in cui "arrivano ancora imprese italiana, anche per comprare aziende locali che sono già in possesso di permessi e licenze", ha concluso. (Res)