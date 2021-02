Africa: Obama, nostra risposta a epidemia di ebola salvò centinaia di vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è detto fiero di quanto fatto in occasione dell'epidemia di ebola che ha colpito l'Africa occidentale a partire dal 2014. "Quando sei presidente devi agire in fretta per cambiare le cose", ha detto nel corso della sua intervista al programma "Che tempo che fa". "Durante l'epidemia di ebola abbiamo reagito, facendo appello alla comunità internazionale e riuscendo a salvare decine, forse centinaia di vite", ha detto il 44mo presidente degli Usa. Proprio oggi, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) è stato registrato un nuovo caso di ebola.(Res)