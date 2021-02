Business news: Brasile, vendite autoveicoli nuovi diminuite dell'8,16 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di autoveicoli nuovi in Brasile ha registrato a gennaio 2021 un calo dell'8,16 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno e del 24,52 per cento rispetto al mese di dicembre 2020. Lo riferisce la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), sottolineando che nel primo mese del nuovo anno sono state vendute 274.093 unità tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli e attrezzature stradali. "Abbiamo già assistito alle difficoltà che le case automobilistiche, in generale, stanno affrontando in relazione alla fornitura di parti e componenti. Questo collo di bottiglia si è intensificato a gennaio, riducendo ulteriormente l'offerta di prodotti. Altro fattore rilevante che ha influenzato i risultati pesantemente negativi è stata la seconda ondata della pandemia di Covid-19", ha affermato il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpçao Junior. (Res)