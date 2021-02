Business news: Brasile, camionisti sospendono mobilitazioni per scarsa partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo appena tre giorni di proteste isolate e con scarsa partecipazione a causa della pandemia, numerose organizzazioni di categoria che rappresentano i camionisti in Brasile hanno deciso di sospendere le mobilitazioni indette a partire dal primo febbraio per protestare contro gli aumenti del prezzo dei carburanti. Al netto delle rivendicazioni e della volontà di manifestare la propria insoddisfazione al governo, l'adesione a uno sciopero generale con il blocco della circolazione dei camion non aveva incassato, sin dal principio il favore di tutte le organizzazioni di categoria. (Res)