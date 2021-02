Business news: Brasile, produzione veicoli diminuita del 4,6 per cento a gennaio rispetto a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile è diminuita a gennaio del 4,6 per cento rispetto a dicembre 2020, mostrando un aumento del 4,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori di autoveicoli (Anfavea), ripresa da "Agencia Brasil", secondo cui nel mese sono uscite dalle linee di montaggio brasiliane 199.700 unità, rispetto alle 209.300 di dicembre 2020. "Nonostante le difficoltà, è stato un buon risultato. La logistica ha fatto un lavoro eccezionale perché abbiamo ancora difficoltà eppure siamo riusciti a produrre un buon numero di veicoli", ha detto il presidente dell'Anfavea, Luis Carlos Moraes. (Res)