Russia: Borrell, Mosca non vuole cogliere opportunità di dialogo più costruttivo (2)

- Le questioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali, e in particolare il caso che coinvolge l'oppositore, Aleksej Navalnyj, sono state al centro della visita e del colloquio con il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. "A volte, la discussione con la mia controparte russa ha raggiunto alti livelli di tensione, poiché ho chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Navalnyj, nonché un'indagine completa e imparziale sul suo tentativo di assassinio", ha spiegato Borrell. "Ho ricordato al ministro Lavrov che gli obblighi della Russia nel campo dei diritti umani derivano dagli impegni internazionali che ha assunto liberamente (ossia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa) e non possono quindi essere scartati come ingerenza negli affari interni", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Beb)