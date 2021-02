© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato visitano l’ospedale Spallanzani di Roma in occasione dell’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80. L’evento si svolge a Roma, ospedale Lazzaro Spallanzani, via Portuense, 292 (ore 9.30)- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino partecipa all'inaugurazione del nuovo centro vaccinale anti Covid-19 di Rieti presso l'ex stabilimento Bosi realizzato dalla fondazione Varrone e dalla Asl di Rieti. L'appuntamento è presso i locali dell'ex stabilimento Bosi in via Salaria per l'Aquila, 53, Santa Rufina, Rieti (ore 10.30)- L’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani partecipa all'inaugurazione dell'area verde riqualificata da Ater nel parco di via Michele Saponaro al Laurentino 38. L'evento si svolge a Roma, via Corrado Govoni, angolo via Orio Vergani. Partecipano Andrea Napoletano, direttore Ater Roma, e il commissario Ater Roma, Eriprando Guerritore (ore 12) (segue) (Rer)