Business news: Brasile, produzione industriale in calo del 4,5 per cento annuo nel 2020

- La produzione industriale brasiliana ha chiuso il 2020 con un calo del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che si tratta del secondo anno consecutivo di contrazione, dopo il calo dell'1,1 per cento annuo registrato nel 2019. Nell'ultimo trimestre del 2020, il settore è cresciuto del 3,4 per cento. A dicembre in particolare la produzione industriale ha conosciuto un'espansione pari allo 0,9 per cento rispetto al mese precedente. Nonostante gli otto mesi consecutivi di risultati positivi, per una crescita complessiva del 41,8 nel periodo capace di eliminare la perdita del 27,1 per cento registrata tra marzo e aprile, il settore non è riuscito nell'anno a raggiungere un risultato positivo. L'attività che maggiormente ha influenzato in negativo la performances del settore è stata quella dell'industria di autoveicoli, camion e pezzi di ricambio che nel 2020 ha registrato un calo del 28,1 per cento, rispetto al 2019. Anche l'industria metallurgica ha mostrato un calo del 7,2 per cento rispetto al 2019. L'industria estrattiva, in ultimo, ha presentato un calo del 3,4 per cento rispetto al 2019. (Res)