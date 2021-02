Social media: Obama, fake news sono lesive per la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sommersi da informazioni, molte delle quali false e queste sono lesive per le nostre democrazie. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a “Che tempo che fa”. “Non abbiamo mai visto come oggi contestare la realtà e non sono solo i social media, che tuttavia hanno acuito questo processo. Ci sono alcuni che erroneamente informano in un modo che è lesivo per la nostra democrazia”, ha detto Obama. “Se la storia ci insegna qualcosa e che è in queste fasi, i demagoghi e i movimenti violenti possono guadagnare terreno. Dobbiamo dare valore alla democrazia”, ha aggiunto. “Da una parte dobbiamo gestire meglio i social media, dall’altra educare i nostri figli a distinguere la realtà”, ha detto Obama. (Les)