Usa: Obama, diseguaglianze generano risentimento fra le persone

- Le nostre società hanno una sperequazione troppo profonda: se proseguirà questo trend la gente penserà che il sistema è corrotto e avrà un desiderio di cambiamento. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a “Che tempo che fa”. “La globalizzazione è stata una miccia di ricchezza e ciò non è sostenibile. “Tutti vorrebbero una società con stipendi equi, in cui l’istruzione sia per tutti, ci dovrebbe essere un interesse dall’interno”, ha detto Obama, secondo cui servirebbe un messaggio “dal top del settore economico, per ridistribuire e reinvestire la ricchezza che è un bene di tutti”. Alcuni Paesi, ricorda l’ex presidente Usa, “hanno fatto meglio di altri, per esempio alcuni Paesi scandinavi” dove “nessuno si trova tagliato fuori e tutti si sentono parte di una comunità”. “Io credo che ci possa essere un capitalismo attento e comprensivo, ma non penso che i governi debbano avere dei sentimenti di avidità”, ha aggiunto Obama. (Les)