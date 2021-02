© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci demonizziamo a vicenda, se diventiamo complottisti, la democrazia non funziona più. Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ospite a "Che tempo che fa" su “Rai 3”. "Non abbiamo mai visto come oggi contestare la realtà”, ha detto Obama, secondo cui “la gente è incerta e cerca risposte troppo facili per le circostanze della vita".(Res)