Business news: Brasile, investimenti italiani nel Paese, Bezzeccheri (Enel), progetti per 5 miliardi in tre anni

- L'amministratore delegato di Enel Americas e capo dei Enel America Latina, Maurizio Bezzeccheri, ha annunciato investimenti per 5 miliardi di euro in tre anni in Brasile. "Nel piano aziendale 2021-2023 prevediamo investimenti nella regione latino americana per 10 miliardi di euro. In Brasile andrà il 50 per cento di questi, pari a 5 miliardi in tre anni", ha detto Bezzeccheri nell'ambito dell'incontro digitale promosso da Vento&Associati dal titolo Brasile, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione - Quali opportunità per gli investitori italiani all'indomani della pandemia, sulla piattaforma Zoom. Bezzeccheri ha poi ricordato l'importanza della presenza del colosso energetico italiano nel mercato brasiliano e latino americano. "Nella regione siamo presenti in nove paesi e siamo leader nel settore privato delle energie e gestiamo 600 mila chilometri di rete. La nostra potenza istallata in tutta la regione è pari a quella dell'intera Argentina". Il manager ha evidenziato quanto la politica aziendale di Enel è quella di dare molta importanza ai clienti. "Nella regione serviamo 28 milioni di contatori, che equivale a fornire energia a 110 milioni di persone. Solo in Brasile 18 milioni di contatori che forniscono energia a 70 milioni di persone, oltre a fornire elettricità a San Paolo e Rio de Janeiro ed essere proprietari dell'interconnessione tra Brasile e Argentina". Evidenziando la potenzialità del mercato per le imprese italiane, il dirigente ha affermato che quando Enel approccia a un mercato con prospettive di medio e lungo termine, già in fase di selezione si analizzano tre parametri fondamentali "prospettiva di crescita economica, disponibilità di risorse e stabilità regolatoria". "Il Brasile ha certamente le prime due e in termini di stabilità regolatoria abbiamo un esempio di stabilità. Anche in periodo Covid ci sono stati interventi governativi che hanno permesso di superare una serie di limiti", ha concluso Bezzeccheri. (Res)