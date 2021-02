Business news: Venezuela, Dipartimento del Tesoro Usa autorizza transazioni per operazioni portuali e aeroportuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una licenza che autorizza le operazioni necessarie per le operazioni portuali e aeroportuali in Venezuela. Il provvedimento che consente le transazioni all'Istituto nazionale degli spazi acquatici (Inea), o all'ente proprietario dello Iine, direttamente o indirettamente, non modifica il regime sanzionatorio che non autorizza transazioni o attività "legate all'esportazione di riesportazione "diluenti, direttamente o indirettamente, in Venezuela". La misura inoltre non consente di effettuare transazioni con persone bloccate diverse dall'Inea. (Res)