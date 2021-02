Business news: Argentina, ministro Economia, indizi positivi su ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, si è dichiarato ottimista sulle possibilità di una piena ripresa economica del paese nonostante il contesto della pandemia e la difficilissima situazione finanziaria che vede il governo alle prese con un duro negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione di un credito da 44 miliardi di dollari. "Ci sono indizi positivi sulle performance dell'economia", ha detto Guzman in un'intervista rilasciata al canale "C5N". "Il calo del Pil nel 2020 non sarà così pronunciato come ci si aspettava e questo ci dà una base di partenza migliore per affrontare le prossime sfide". Il ministro ha sottolineato che la stabilità del tipo di cambio con il dollaro e l'inflazione rappresentano le principali e più difficili variabili da controllare nell'anno in corso. (Res)