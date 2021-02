Sudan-Etiopia: Ue, ministro finlandese Haavisto in missione a Khartum su crisi al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto è in arrivo in Sudan come inviato dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. Lo riferisce in una nota la missione dell'Unione europea in Sudan, spiegando che il ministro sarà incaricato di tenere colloqui con le autorità locali nel tentativo di allentare le tensioni in corso con l'Etiopia per i territori contesi al confine comune. La visita, spega la nota, mira "ad alleviare le tensioni tra Sudan ed Etiopia e a determinare come la comunità internazionale può fornire supporto nella ricerca di soluzioni pacifiche alle attuali crisi che la regione deve affrontare". Haavisto dovrebbe rimanere a Khartum per due giorni, nei quali incontrerà i massimi funzionari del Sudan, tra cui il presidente del Consiglio sovrano, Abdelfattah al-Burhan, il primo ministro Abdullah Hamdok e il ministro degli Esteri Omar, Qamar al-Din.(Res)