© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 8 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1233m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la perturbazione si allontana verso Levante favorendo un generale miglioramento del tempo. Tra notte e mattina residui fenomeni sul Levante ligure, ampie schiarite altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla sera nubi in nuovo aumento con ancora qualche pioggia sul levante ligure. (Rpi)