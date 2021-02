Perù: previsto in serata l'arrivo delle 300mila dosi di vaccino Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Perù è previsto per le 19.45 locali (le 1.45 in Italia) l'arrivo delle 300mila dosi del vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19 ordinate dal governo, che ha collaborato con l'azienda di Pechino nei test clinici. Lo ha annunciato il presidente Francisco Sagasti citato dai media locali. In un'intervista a "El Comercio" ieri il capo dello Stato aveva annunciato l'arrivo del carico e previsto l'avvio della campagna vaccinale nei primi giorni della settimana prossima ("martedì o mercoledì"). Al loro arrivo, le dosi verranno conservate nei locali del Centro nazionale per l'approvvigionamento delle risorse strategiche per la salute, mentre altre 700mila dosi dovrebbero arrivare il prossimo 14 febbraio. In totale, il contratto concluso dalle autorità di Lima con Sinopharm comprende un totale di 38 milioni di dosi, da consegnare durante tutto il 2021. Sagasti non ha specificato se nella prima fase della campagna vaccinale riceveranno la dose solo gli abitanti della capitale o anche quelli di altre regioni. "Ci auguriamo che il vaccino aiuti a combattere più efficacemente una diversità di varianti", ha aggiunto il presidente, osservando che si sospetta anche l'esistenza di una "variante peruviana" del virus. (Brb)