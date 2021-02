Liechtenstein: partiti di governo vincono elezioni e si apprestano a formare nuova coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due partiti che condividono il potere in Liechtenstein saranno chiamati a formare una nuova coalizione, dopo aver ottenuto ciascuno il 35,9 per cento dei voti alle elezioni generali tenutesi oggi. Solo 23 voti, infatti, separano l'Unione patriottica (Vu) e il Partito cittadino progressista (Fbp), le due formazioni dell’area conservatrice che da decenni controllano la vita politica del principato, dove gli elettori sono circa 20 mila. Il Parlamento locale, composto da 25 deputati, sarà chiamato ora a incaricare il nuovo governo e due sono i nomi papabili per l’incarico: Daniel Risch, esponente del Vu, o Sabine Monauni, dell’Fbp, che sarebbe anche la prima donna a guidare il Paese. Peraltro, in Liechtenstein il diritto di voto alle donne è stato concesso solo nel 1984. Dietro i due partiti di maggioranza, si attestano la Lista Libera, schieramento ambientalista di centrosinistra, che ha ottenuto il 12,9 per cento dei voti, e i Democratici per il Liechtenstein, un partito di nuova formazione, che si è attestato all’11,1 per cento. Chiudono la competizione elettorale Gli indipendenti, che si fermano al 4,2 per cento, non superando lo sbarramento necessario per accedere al Parlamento.(Geb)