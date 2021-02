Business news: Brasile, battuto nuovo record di produzione di petrolio nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrocarburi in Brasile nel 2020 ha raggiunto il nuovo record storico superando la soglia dei 3.740 milioni di barili al giorno, con un incremento del 5,22 per cento rispetto all'anno precedente. Lo rende noto l'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) sottolineando che il risultato è stato raggiungo nonostante le enormi difficoltà incontrate dal settore petrolifero dovute al calo della domanda e al crollo dei prezzi a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. In evidenza anche la progressione nella produzione mostrata nel corso degli ultimi dieci anni che ha reso possibile inserire il Brasile tra i principali paesi produttori al mondo. La produzione del 2020 è infatti il 50 per cento superiore a quella del 2010 (quando fu di 2.449 barili al giorno. Nel decennio c'è stato un costante aumento della produzione, ad eccezione solo degli anni 2012 e 2018. Relativamente al gas naturale, la produzione brasiliana nel 2020 è stata di 127,3 milioni di metri cubi al giorno che rappresenta un aumento del 102,8 per cento rispetto al volume estratto nel 2010. (Res)