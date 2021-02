Haiti: premier Jouthe su tentato golpe, arrestati anche un giudice e un capo di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di colpo di stato condotto contro il presidente Joevenel Moise coinvolge un giudice della Corte di cassazione e un capo della polizia nazionale haitiana, che sono stati arrestati. Lo ha detto il primo ministro Joseph Jouthe ai media locali. Questa mattina, lo stesso Moise ha annunciato di essere scampato ad un tentato omicidio. “Ringrazio la persona incaricata della mia sicurezza a palazzo. Il sogno di queste persone era di attentare alla mia vita. Grazie a Dio non è accaduto, questo piano è stato sventato", ha dichiarato il presidente ai media locali, parlando dall'aeroporto di Port-au-Prince circondato dalla moglie e dal premier Jouthe, che ha quindi incaricato di fornire appena possibile "tutti i dettagli, senza filtri". Il premier ha confermato in seguito che in relazione all'accaduto sono state arrestate in tutto 23 persone, incluso il giudice e l'alto funzionario di polizia. (Mec)