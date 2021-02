Usa: Obama, Michelle molto critica, è molto migliore di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Michelle è molto critica, molto dura ed è uno dei motivi per cui l’ho sposata”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a “Che tempo che fa”. “Lei mi spinge sempre a fare del mio meglio. Alla fine del libro mi ha detto di aver fatto una bella cosa. Ma alla fine mi ha chiesto perché ci ho messo così tanto. Tutti la conoscono, è il motivo per cui è superiore a me. Già che mi sopporta”, ha detto ironicamente l’ex presidente statunitense. (Les)