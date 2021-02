Usa: Obama, politica è imperfetta ma la si può fare bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica è imperfetta come tutte le cose umane ma è possibile farla in positivo o negativo. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a “Che tempo che fa”. “Tutti i leader che si vedono in Tv sono esseri umani che devono prendere delle decisioni. Fanno errori, e bisogna imparare da questi errori. Volevo dare ai lettori il senso che è possibile occuparsi di politica e vita pubblica mantenendo la propria integrità e quei valori nel cercare di fare del bene agli altri. Anche trovandosi di fronte a contraddizioni, difficoltà”, ha detto Obama. “La politica è imperfetta come tutte le cose umane, ma è possibile farla bene, o in modo meno positivo, in modi che portano a divisioni”, ha aggiunto l’ex presidente, auspicando che il suo nuovo libro “Una terra promessa” possa servire ai giovani da guida.(Les)