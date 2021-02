Usa: Obama, assalto a Capitol Hill serve a ricordare che bisogna lottare per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non potrà mai cancellare l’assalto a Capitol Hill, anzi va stampato nella mente di tutti per ricordare che la democrazia non è un dono che viene dal cielo ma un impegno in cui dobbiamo sempre investire. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a “Che tempo che fa”. “Lo stesso tipo di impulsi di estrema destra, di suprematismo e il razzismo che abbiamo visto a Capitol Hill lo possiamo vedere in ogni Paese europeo. C’è un conflitto in tutto il mondo, una specie di competizione fra coloro che credono nella democrazia, nell’inclusione e coloro che, invece, credono nel tribalismo, nel conflitto, perché c’è sempre un noi, un voi, e gli altri sono un nemico”, ha detto Obama. “Quella tensione è ancora presente, anche se Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Lo vediamo in Ungheria, in Turchia o nelle Filippine”, ha aggiunto l’ex presidente. “Dobbiamo darci da fare di più e combattere per i nostri principi”, ha detto Obama. (Les)