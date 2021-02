Business news: Brasile, Petrobras pubblica nuovo bando per offrire noleggio rigassificatore di Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha pubblicato un nuovo bando relativo alla gara d'appalto per il noleggio del Terminal di rigassificazione di Gas naturale liquido (Gnl) nel largo dello stato di Bahia. L'impianto industriale permette di riportare il gas dallo stato liquido (Gnl) utilizzato per il trasporto marittimo a quello gassoso, utile per il trasporto terrestre attraverso gasdotti fino al consumo finale. Un nuovo bando è stato necessario dopo che un primo tentativo non è andato a buon fine. Nessuna delle società pre-qualificate nell'ambito del bando di selezione pubblicato a dicembre del 2019 ha effettivamente presentato alcuna proposta concreta per assumere l'affitto dell'impianto. Petrobras ritenterà l'operazione aprendo nuovamente solo alle società pre qualificate tra cui la Golar Power Latam, la Gas Natural do Brasil, la Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), Repsol, Bp Energy, Compass, Total, Eneva, Shell, Excelerate Energy, BG do Brasil e Golar Power Comercializadora de Gas Natural. (Res)