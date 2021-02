Albania: presidente Parlamento, grazie a Turchia per grande aiuto durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento albanese, Gramoz Ruci, ha ringraziato la Turchia “per il grande aiuto” dall’Albania durante la pandemia di coronavirus. In una conferenza stampa a Tirana al termine dell’incontro con l’omologo turco, Mustafa Sentop, Ruçi ha sottolineato i buoni rapporti tra i due popoli sugellati dai contributi “che lo Stato turco ha dato in Albania” nell’assistenza sanitaria o nella costruzione dell’ospedale di Fier. Il presidente del Parlamento albanese ha poi sottolineato che i due popoli si “adopereranno intensamente per l'adesione all'Unione europea”, definendo questo passo il “loro obiettivo comune”. “Penso che nessuno sia danneggiato dall'amicizia e dall'amore tra i popoli, al contrario, tutti vincono”, ha aggiunto Ruci. “Abbiamo elogiato congiuntamente l'incontro del primo ministro (Edi) Rama e del presidente (Recep Tayyip) Erdogan a gennaio di quest'anno. Ovviamente abbiamo accolto con favore la firma della dichiarazione politica congiunta. Questa dichiarazione eleva le nostre relazioni bilaterali a una partnership strategica”, ha proseguito il capo dell’Assemblea nazionale. Il presidente del Parlamento albanese si è poi soffermato sull’accordo per la normalizzazione delle relazioni economiche raggiunto da Serbia e Kosovo alla Casa Bianca a settembre del 2020. "Abbiamo sicuramente accolto con favore l'accordo firmato pochi mesi fa alla Casa Bianca per la normalizzazione delle questioni economiche tra Kosovo e Serbia. Fondamentale per il progresso del Kosovo e della Serbia è un'elezione, che porterà alla conservazione della stabilità regionale e integrità di entrambi i Paesi”. (segue) (Alt)