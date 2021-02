Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, necessaria alta influenza ad elezioni per assicurarci la vittoria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta un sondaggio presentato dall’emittente “Kanal 10” e condotto da “Albanian Post” e dall'Istituto Gani Bobi, il Movimento Vetevendosje è in testa alle preferenze degli elettori con il 51 per cento. Un consenso che è pari a quello di Vjosa Osmani, attuale presidente facente funzione del Paese. Seguono, in termini di consensi, la Lega democratica del Kosovo (15 per cento), il Partito democratico del Kosovo (13 per cento), l'Alleanza per il futuro del Kosovo (5 per cento) e Iniziativa civica per il Kosovo con l'1,8 per cento. (segue) (Alt)