Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, necessaria alta influenza ad elezioni per assicurarci la vittoria (5)

- Kurti ha quindi confermato quando emerso in precedenza, ovvero che il movimento Vetevendosje non sostituirà dalle liste elettorali il suo leader nonostante l'esclusione stabilita dalla Commissione elettorale Commissione elettorale centrale (Cec) e confermata dalla Corte suprema. La scorsa settimana la Corte suprema del Kosovo ha stabilito che l'ex primo ministro del Kosovo e leader di Vetevendosje non può candidarsi alle prossime elezioni anticipate del 14 febbraio in quanto a suo carico spicca una condanna poi sospesa per il lancio di fumogeni nel 2018 in Parlamento. La Corte suprema del Kosovo ha confermato nei giorni scorsi la decisione del Comitato elettorale per i reclami e gli appelli (Ecap) che vieta al leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, di candidarsi alle prossime elezioni in quanto sottoposto ad una condanna penale negli ultimi tre anni. La Corte suprema ha parzialmente accolto un ricorso di Vetevendosje che contro la decisione dell'Ecep che vieta a Kurti e ad altri quattro candidati di questo partito di candidarsi alle elezioni ma solo in relazione ai candidati Liburn Aliu e Labinote Demi-Murtezaj per un errore tecnico. Inoltre con la sua sentenza la Corte suprema ha di fatto escluso altri candidati di Vetevendosje, Albulena Haxhiu e Bajram Mavriqi, a presentarsi per la prossima tornata elettorale. (segue) (Alt)