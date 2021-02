Casapound: Politi (Lega), De Santis getta fumo negli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che tristezza le dichiarazioni di Virginia Raggi e Antonio De Santis in merito allo stabile di Casa Pound". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Roma Capitale non è stata in grado di distribuire i buoni affitto e i buoni spesa, nonché di mettere a funzione del bene comune tantissimi locali comunali vuoti - spiega -. Ora, evidentemente in preda al panico, come la peggior sinistra romana, cerca un po' di visibilità su Casa Pound. La strumentalità sulla destinazione ad edilizia residenziale pubblica è agghiacciante, in quanto l'immobile non è neanche di Roma Capitale. Fortunatamente mancano solo quattro mesi", conclude. (Com)