Libia: Ue esprime sostegno ad autorità esecutiva ad interim, pronti a lavorare insieme (2)

- “Lodiamo gli sforzi e la determinazione dimostrati dai membri del Forum di dialogo e dal team della Missione di sostegno dell'Onu (Unsmil) per raggiungere una soluzione politica inclusiva, negoziata e guidata dalla Libia e creare le condizioni per l'unità nazionale, la giustizia di transizione e la riconciliazione in Libia. Riconosciamo la volontà espressa dal Forum di dialogo di restare impegnati a sostenere la tempestiva attuazione delle decisioni raggiunte a Ginevra. Accogliamo inoltre con favore la determinazione a garantire un'inclusione significativa delle donne nel nuovo governo e incoraggiamo la loro partecipazione paritaria al processo di pace”, si legge ancora nella nota del Servizio esterno dell’Ue. “Esortiamo tutte le parti interessate libiche in tutto il Paese e tutti i membri della comunità internazionale a mostrare una forte determinazione nel sostenere l'autorità esecutiva unificata di transizione nell'interesse della stabilizzazione del Paese e della riconciliazione nazionale. A tal proposito, l'Ue ricorda il proprio strumento di sanzioni contro possibili avvertimenti”, prosegue la nota. (segue) (Beb)