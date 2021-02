Milano: De Corato, verde pubblico, approvato linee indirizzo nuovo appalto, speriamo sia migliore della gestione precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo del bando per gestire il servizio del verde pubblico per un altro anno, fino al 31 marzo 2022. Leggiamo dalle agenzie che l'ammontare economico del servizio è stato stimato in 30.220.000 euro e che le attività previste comprendono, oltre al servizio di manutenzione ordinaria, una quota di manutenzione straordinaria per riqualificare aree verdi già esistenti o per realizzare nuove aree gioco, aree cani, aree per la pratica sportiva, vialetti, impianti di irrigazione, orti, cancellate. Ci auguriamo che questo nuovo appalto sia migliore del precedente e che ci sia un controllo attento sugli interventi da eseguire. E' inaccettabile, infatti, che in una città come Milano basti una nevicata per causare la caduta di 200 alberi come è accaduto il 28 dicembre. Venti centimetri di neve hanno provocato un disastro che ha dimostrato l'esistenza di un enorme problema legato alla manutenzione del verde a Milano. La potatura di alberi e rami, che dovrebbe essere fatta periodicamente, probabilmente non è stata fatta, o quantomeno, non in maniera adeguata. Per questo servirebbero anche controlli su quando e come vengono effettuati gli interventi di manutenzione", lo afferma in una nota il consigliere comunale di Milano ed assessore regionale Riccardo De Corato, commentando la notizia dell'approvazione delle linee di indirizzo del bando per la gestione del verde pubblico a Milano.(Com)