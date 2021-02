Medio Oriente: premier palestinese Shtayyeh, no a "monopolio" Usa su processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le aperture fatte dal nuovo presidente Usa Joe Biden, il “monopolio” degli Stati Uniti sul processo di pace fra israeliani e palestinesi non è stato d’aiuto, e i negoziati dovrebbero tornare a svolgersi in un contesto multilaterale, sotto gli auspici del cosiddetto Quartetto (che comprende oltre a Washington anche la Russia, l’Unione europea e le Nazioni Unite). Lo ha detto il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, in un’intervista all’emittente “France 24”. Rispondendo a una domanda sui rapporti con la nuova amministrazione di Joe Biden, il premier di Ramallah ha detto che i palestinesi sono “molto felici” della sua elezione e alcuni passi annunciati da Biden – come la riapertura di un consolato Usa a Gerusalemme Est, dell’ufficio diplomatico palestinese a Washington e la ripresa degli aiuti umanitari ai palestinesi – sarebbero misure importanti per ristabilire “la fiducia” tra le parti. (segue) (Res)