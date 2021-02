Medio Oriente: premier palestinese Shtayyeh, no a "monopolio" Usa su processo di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shtayyeh ha anche criticato la normalizzazione dei rapporti con Israele annunciata negli ultimi mesi da vari Paesi, come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, Marocco e Sudan, sottolineando che essa “non risolve” la questione palestinese e ha rappresentato un “duro colpo” per la diplomazia araba. A una domanda sulle prossime elezioni palestinesi, il premier di Ramallah ha risposto che stavolta le intenzioni dei gruppi palestinesi sono “molto serie” e tutti i gruppi hanno concordato di tenerle. “Il problema è che in passato abbiamo cercato di concludere il conflitto” tra i gruppi Hamas e Fatah “con vari accordi, ne abbiamo firmati quattro e purtroppo nessuno ha funzionato”, ha detto. “Stavolta, invece di firmare accordi prima e dopo andare a elezioni faremo al contrario, andremo a elezioni per porre fine alla frattura”, ha aggiunto. (Res)