Libia: Eliseo, Macron disponibile a sostenere autorità esecutiva ad interim

- Nel corso di un colloquio con il primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, e con il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed Yunus al Manfi, il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, ha espresso la sua disponibilità ad appoggiare il nuovo governo libico. "Il presidente della Repubblica si è congratulato con entrambi per la loro elezione" e "ha ricordato l'attenzione nei confronti della crisi libica a favore di una sua soluzione", ha fatto sapere la presidenza di Parigi. Il capo dello Stato ha sottolineato le "aspettative della Francia e della comunità internazionale e, in questo quadro, indicato la sua disponibilità per sostenere le azioni" del nuovo governo. (Frp)