Iran-Usa: ministro Esteri Zarif, Washington torni rapidamente in accordo su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha invitato gli Stati Uniti ad agire “rapidamente” per tornare nell’accordo sul nucleare (Jcpoa) del 2015, e ha sottolineato che la legge sul programma nucleare recentemente approvata dall’Iran obbliga il governo a irrigidire la propria posizione nel caso in cui gli Usa non rimuovano le sanzioni contro l’Iran entro il 21 febbraio. In un’intervista al quotidiano “Hamshahri”, Zarif ha sottolineato: “Il tempo sta scadendo per gli Usa, sia per la ratifica del parlamento sia per l’atmosfera elettorale che farà seguito al Capodanno iraniano” (il prossimo 20 marzo). L’Iran infatti eleggerà a giugno il suo nuovo presidente e, secondo Zarif, l’eventuale elezione di un candidato conservatore potrebbe “minare” ulteriormente l’accordo sul nucleare. “Più gli Usa rimandano, più perderanno”, ha detto Zarif. “Sembrerà che l’amministrazione di (Joe) Biden non voglia sbarazzarsi dell’eredità fallita di Trump”, ha aggiunto. “Noi non dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati. Sono gli Usa che devono trovare l’occasione per ritornare al tavolo”, ha proseguito. (Res)