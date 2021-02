Energia: La Camera (Irena) riceve ministra Esteri spagnola, focus su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambizioso piano di transizione energetica della Spagna è stato il tema principale dell’incontro avvenuto oggi fra la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, e il presidente dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera, ad Abu Dhabi. La titolare della diplomazia spagnola si trova da ieri sera in visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti, e ha ringraziato “La Camera per la conversazione molto approfondita sulla transizione energetica e la cooperazione internazionale allo sviluppo mentre ci si sta preparando alla riunione della Cop26 (presieduta da Regno Unito e Italia)”. Come riferito da La Camera, fra i temi affrontati anche la necessità di aumentare la collaborazione con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del ruolo fondamentale della ministra per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, come presidente dell’undicesima assemblea dell’Irena”. (Res)