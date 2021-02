Emirati-Spagna: ministra Esteri Gonzalez Laya incontra imprenditori spagnoli ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Spagna, Arancha Gonzalez Laya, ha incontrato questa mattina una rappresentanza degli imprenditori spagnoli presenti negli Emirati Arabi Uniti, annunciando loro misure volte a migliorare il rafforzamento della presenza istituzionale di Madrid nel Paese del Golfo. All'incontro, tenuto presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo ad Abu Dhabi, hanno partecipato membri della Camera di commercio spagnola negli Emirati e il consiglio esecutivo del Consiglio imprenditoriale spagnolo, nonché altri uomini d'affari spagnoli. Come ha spiegato a “El Correo del Golfo” il presidente della Camera di commercio, Guillermo Cobelo, all'incontro sono state rappresentate aziende di una vasta gamma di settori, dall'industria alberghiera, all'energia, al settore ospedaliero o alle telecomunicazioni. "Abbiamo cercato di trasmettere tutte le attività che le aziende spagnole svolgono nel Paese e la loro presenza", ha spiegato Cobelo. Da parte sua, la ministra “è stata molto attenta ad ascoltare le principali sfide che le aziende spagnole e gli spagnoli incontrano nel Paese per agire in tal senso e facilitare la conduzione degli affari e lo stile di vita degli spagnoli negli Emirati”, ha detto Cobelo. (segue) (Spm)