Covid: in Lombardia 58 morti, in calo i ricoveri nei reparti ordinari, leggero aumento del tasso di positività

- Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus in Lombardia: sono oggi 1.515, a fronte di 27.624 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici. In leggero aumento anche il tasso di positività, oggi al 5,4 per cento (ieri 5,3). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 58 (ieri 50), per un totale di 27.453 morti da inizio pandemia. Aumentano di 4 unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva, raggiungendo quota 358, mentre diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono 3.467 persone, 73 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 926. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia (Rem)