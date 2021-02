Usa-Iran: Biden su nucleare, nessuna revoca sanzioni senza stop arricchimento uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti non revocherà le sanzioni all'Iran fino a quando Teheran non interromperà le attività di arricchimento dell'uranio. Lo ha detto il presidente Joe Biden in un'intervista rilasciata a "Cbs News". Nel rispondere alla domanda della conduttrice Norah O' Donnell, che gli chiedeva se stesse considerando di revocare le sanzioni statunitensi per riportare il governo iraniano al tavolo dei negoziati, Biden ha detto "no", annuendo in seguito in risposta alla seconda domanda di O' Donnell, sulla possibilità di farlo solo se Teheran interrompesse l'arricchimento dell'uranio. In base all'accordo sul nucleare iraniano del 2015 (Jcpoa), gli Stati Uniti e altre potenze mondiali hanno concordato di revocare le paralizzanti sanzioni economiche contro l'Iran in cambio di limiti al programma nucleare del Paese. L'ex presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nel 2018, reintroducendo le sanzioni, mentre Biden ha detto che intende rientrare nel Jcpoa. All'inizio di gennaio, l'Iran ha annunciato di aver ripreso l'arricchimento avanzato dell'uranio, in aperta violazione dei termini dell'accordo del 2015. Le autorità di Teheran affermano che torneranno a rispettare gli impegni assunti in base al Jcpoa solo quando gli Usa ritireranno le loro sanzioni, come ribadito proprio oggi dalla Guida suprema della Rivoluzione islamica dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei. (Nys)