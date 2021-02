Libia: Ue esprime sostegno ad autorità esecutiva ad interim, pronti a lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e i suoi Stati membri accolgono con favore l'accordo raggiunto dal Forum di dialogo politico libico su un'autorità esecutiva unificata di transizione per il Paese nordafricano, in quanto "tappa importante" nel processo di Berlino e sulla strada per guidare il paese verso le elezioni nazionali che si terranno il 24 dicembre 2021. È quanto si legge in un comunicato del Servizio per l’azione esterna dell’Ue. “Siamo pronti a lavorare con il nuovo presidente del Consiglio presidenziale, Mohammad al Manfi, e il nuovo primo ministro, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, e sottolineare la necessità di una rapida formazione di un nuovo governo inclusivo che lavorerà per la riconciliazione nazionale e unificazione del paese. Incoraggiamo la Camera dei rappresentanti a votare sui risultati del Forum di dialogo secondo la tempistica concordata nella Road Map adottata a Tunisi nel novembre 2020”, si legge nella nota. Dalla Conferenza di Berlino, la Libia ha compiuto progressi significativi verso la garanzia di pace e stabilità durature, anche attraverso la riapertura del settore energetico, l'accordo di cessate il fuoco a livello nazionale del 23 ottobre 2020, la tabella di marcia per lo svolgimento delle elezioni nazionali nel dicembre 2021 e ora la selezione di un'autorità esecutiva unificata di transizione. (segue) (Beb)