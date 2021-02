Lavoro: Benaglia (Fim Cisl), contratto metalmeccanici investimento di fiducia per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto difficile, tra pandemia crisi sociale ed economica e senza un governo, i metalmeccanici hanno messo in campo responsabilità, testa e fiducia concludendo un contratto difficile: abbiamo portato a casa un aumento di 112 euro ben superiore all’inflazione non perché è stato regalato ma perché, per la prima volta ho sentito degli industriali intelligenti, Federmeccanica dire che il lavoro ha valore e va ben remunerato. Così il segretario generale dei metalmeccanici Cisl Roberto Benaglia, intervistato su Rainews24 sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. “Oltre all’aumento economico poi è stata portata a segno una riforma degli inquadramenti che il mio sindacato portava avanti da 30 anni e un investimento in formazione che significa più competenze per i lavoratori: sono tutte risposte alle sfide moderne del lavoro che sta cambiando”, ha detto, aggiungendo che l’Italia “ha grandi potenzialità e si può rilanciare con grande efficacia nel 2021. A proposito invece dell’incontro tra le parti sociali con il presidente incaricato Mario Draghi, il leader della Fim ha spiegato che “chiederemo di mettere in campo un confronto perché le risorse del Recovery plan siano destinate a lavoro sicurezza sociale e per affrontare le prime emergenze: dal blocco dei licenziamenti ma soprattutto per la messa in campo di risorse speciali e azioni per chi più di tutti sta pagando la crisi e cioè giovani e donne”. (Rin)