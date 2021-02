Medio Oriente: premier palestinese Shtayyeh, no a "monopolio" Usa su processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti per negoziati seri, ma vogliamo che sia sotto gli auspici del Quartetto”, ha detto Shtayyeh, auspicando che il Quartetto guidi il processo di pace e che questo sia “multilaterale”, non più “bilaterale”, e sia “basato sul diritto internazionale e sulle risoluzioni dell’Onu”. “L’esperienza mostra che il monopolio Usa sul processo di pace non ha aiutato”, ha aggiunto il premier di Ramallah, “perché gli Usa hanno una relazione strategica con Israele”, e quando esiste tale relazione “non puoi essere un mediatore oggettivo”. Per questo motivo è necessario “un paradigma totalmente diverso”, ha detto Shtayyeh, auspicando l’intervento degli altri membri del Quartetto e un eventuale allargamento di quest’ultimo ad altri Paesi, come Giordania, Egitto, e qualche altro attore come “Cina e Sudafrica”. (segue) (Res)