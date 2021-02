Albania-Turchia: presidente Parlamento Sentop, grandi passi avanti nelle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma dell'accordo per l'istituzione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello turco-albanese è stato compiuto un grande passo avanti nelle relazioni bilaterali. Lo ha detto il presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Ata”. Il Consiglio di cooperazione strategica, concordato durante la visita in Turchia del primo ministro albanese Edi Rama, formalizza le ottime relazioni tra i due Paesi. "Le relazioni politiche, intergovernative e interparlamentari sono perfette. Anche le relazioni commerciali ed economiche si basano su solide basi. Abbiamo un volume di scambi di quasi mezzo miliardo di dollari", ha detto Sentop. (Alt)