Egitto: Al Sisi, nostra sicurezza legata strettamente a quella dei Paesi del Golfo

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ribadito che la sicurezza dei Paesi del Golfo è parte indivisibile della sicurezza nazionale egiziana. Lo riferisce il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi. “Al Sisi ha confermato la natura unica delle relazioni fra Egitto e Golfo, e lo stretto legame fra la sicurezza egiziana e quella del Golfo come costante consolidata della politica egiziana”, ha detto il portavoce. Ciò è avvenuto oggi nel corso di un incontro tra Al Sisi e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef al Hajraf, alla presenza del ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Durante il colloquio Al Sisi ha ribadito i principi della politica egiziana consistenti nel costruire, cooperare e potenziare la solidarietà araba come genuino “approccio strategico” in un quadro di mutuo rispetto e solidarietà, per allontanare le minacce dall’intera Nazione araba. Le parti anche hanno discusso del rafforzamento delle relazioni fra l’Egitto e i Paesi del Ccg, sul quale ha insistito anche il segretario del Ccg Al Hajraf. Quest’ultimo ha elogiato il ruolo strategico e cruciale dell’Egitto nel proteggere la sicurezza nazionale araba, e gli sforzi continui del Cairo per potenziare sicurezza, stabilità e sviluppo a livello regionale. Al Hajraf ha inoltre elogiato il desiderio costante di consolidare l’azione araba congiunta a fronte delle grandi sfide che affronta la regione. (Cae)