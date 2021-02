© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunaleDiretta streaming link: http://milano.videoassemblea.it/ (ore 15.30)REGIONEConferenza 'Union Makes the difference - Il modello lombardo per una ripartenza sostenibile'. All'evento partecipa l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi.Evento in streaming http://www.Facebook.com/blocalitalia(ore 11)CONSIGLIO REGIONALECommissione Antimafia presenta rapporti su antimafia sociale e traffico illecito di opere d’arte. All'evento partecipano la presidente della Commissione Monica Forte, il professor Nando dalla Chiesa, l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Interverranno, tra gli altri, il direttore di Polis Lombardia Fulvio Matone, il maggiore del nucleo carabinieri “Tutela patrimonio” Francesco Provenza, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, il capo della direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci e i vertici delle Forze dell’Ordine.Diretta streaming sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (ore 16.30)VARIEConferenza stampa a seguito della proclamazione dello sciopero del prossimo 8 febbraio di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del tpl, le organizzazioni sindacali, in particolare i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Antonio AlbrizioDiretta streaming: https://zoom.us/j/97734714435?pwd=MVk2ckxNUGQ1aDJBZXliYk9LRTVDUT09ID riunione: 977 3471 4435 Passcode: 717562 (ore 11)Conferenza stampa del Movimento Gilet Arancioni del Generale Cong. Antonio Pappalardo per presentare la manifestazione in programma a Milano, per Sabato 13 Febbraio ore 14:30 Piazza Del DuomoHotel Dei Cavalieri in Milano, Piazza Giuseppe Missori, 1 (ore 11)Conferenza stampa di inizio anno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Partecipano: Roberto Grassi, presidente Unione Industriali; Vittorio Gandini, direttore Unione Industriali; Paola Margnini, responsabile ufficio studi Unione Industriali.Diretta streaming:https://univa-va.zoom.us/meeting/register/tJMvd-urqzwuEtEczDWQ6n-nML8I1UWlR626 (ore 11) (Rem)