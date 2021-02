Spagna: presidente Comunità Madrid Ayuso, governo pensa solo alle elezioni catalane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna per le elezioni parlamentari catalane è l’unico tema che interessa al governo del premier Pedro Sanchez. È quanto affermato presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un’intervista a “El Mundo”. “È l'unica cosa che conta per loro. E siccome non hanno scrupoli, Salvador Illa (ex ministro della Sanità e ora candidato del Partito socialista catalano alle elezioni) non solo non viene rimandato a casa, che è dove avrebbe dovuto essere mandato tanto tempo fa, ma viene anche esibito come candidato. Ma a loro non importa. E in questo modo che dimostrano il loro potere”, ha detto l’esponente del Partito popolare (Pp). La presidente della Comunità, provocatoriamente, parla di come sarebbe stata giudicata lei se avesse fissato un appuntamento elettorale nel mezzo della terza ondata della pandemia di Covid-19. “Mi avrebbero definito la solita persona insensata e pericolosa. Non voglio nemmeno pensare a cosa succederebbe in Spagna se il Partito popolare fosse al governo in una situazione come quella attuale. Brucerebbero le strade. Mentre ora non succede nulla, perché controllano le urne e hanno un grande potere nell'opinione pubblica”, ha detto la presidente. (segue) (Spm)