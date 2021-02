Covid: Pedica (Pd), allarme assembramenti, emergenza non è finita, bisogna intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono intollerabili gli assembramenti registrati a Roma e nelle altre città. Non si può scherzare con il fuoco, l'emergenza Covid non è affatto finita". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica, esponente del Pd e presidente di Cantiere democratico. "Bisogna istituire subito il numero chiuso nelle piazze, lungo i litorali e nelle strade dello shopping - aggiunge -. Bisogna far capire alla gente che zona gialla non significa liberi tutti. Allo stesso tempo, bisogna intensificare i controlli per evitare le feste clandestine. Non possiamo più permetterci altri errori. O si interviene subito con determinazione o rischiamo di sprofondare nuovamente nel baratro", conclude. (Com)