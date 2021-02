Ungheria: ministro Risorse umane, finalmente approvato uso vaccino anti Covid Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Risorse umani ungherese, Miklos Kashler, ha affermato che il Centro sanitario nazionale ha finalmente approvato l'uso del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. "Il Centro nazionale per la salute pubblica ha completato i necessari studi formali del vaccino Sputnik V, che hanno determinato che il vaccino soddisfa le specifiche in termini di qualità del prodotto ed è adatto per l'uso sugli esseri umani", ha scritto Kashler su Facebook. Il ministro ha aggiunto che, quindi, quattro vaccini contro il coronavirus sono stati approvati per l'uso in Ungheria: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Sputnik V. (Vap)