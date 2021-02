Minori: Marin (Lega), educare alla cultura del rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Educare alla cultura del rispetto e diffondere la cultura della legalità: dobbiamo partire dai più giovani inculcando il rispetto dei diritti inviolabili di ogni individuo. Così in una nota Raffaella Marin, senatrice leghista e membro della commissione Infanzia e Adolescenza. “Istituzioni e scuola devono fare quanto per contribuire a formare i giovani a diventare adulti rispettosi: servono interventi mirati nei contesti famigliari dove la violenza e l'aggressività sono percepiti come modello di virtù”, ha detto, aggiungendo che “sul web si nascondono tante, troppe insidie e insopportabili prepotenze alle quali dobbiamo proporre strumenti di difesa innovativi”. I dati, ha continuato, sono preoccupanti: un ragazzo di 11-17 anni su due ha subito episodi di bullismo negli ultimi 12 mesi, e che un ragazzo o ragazza su cinque subisce prepotenze ricorrenti, più volte nel corso dello stesso mese. “Alziamo il livello di guardia, difendiamo i nostri giovani e educhiamoli al rispetto più profondo”, ha concluso. (Com)