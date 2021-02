Giordania: Covid, riaprono scuole pubbliche e private dopo un anno di chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole pubbliche e private in Giordania hanno cominciato oggi a riaprire gradualmente le porte agli studenti, con l’avvio della seconda metà dell’anno scolastico 2020-2021, dopo essere rimaste chiuse per quasi un anno a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell’Istruzione di Amman, Abdel Ghafur al Quraan, ripreso dall’emittente televisiva “Al Mamlaka”. Al Quraan ha detto che a partire da oggi 773.230 alunni di asilo, primi tre anni di scuole primarie e ultimo anno di secondarie torneranno sui banchi gradualmente, durante la settimana, per riprendere la didattica in presenza. “287.895 studenti e studentesse del decimo anno delle primarie e del primo anno delle secondarie tornano a scuola oggi con la didattica a distanza”, ha detto il portavoce, ma torneranno fisicamente in classe il 21 febbraio. Tutti gli altri studenti, in totale 1.103.474, alunni delle classi dalla nona alla quarta del ciclo primario, riprendono oggi la didattica a distanza e torneranno in aula il prossimo 7 marzo. Il sistema scolastico giordano prevede, dopo l’asilo, un ciclo primario o elementare che può durare nove o dieci anni, e un ciclo secondario che può durare uno o due anni. La decisione di riaprire le scuole giunge dopo che il Paese ha registrato nelle ultime settimane una riduzione dei contagi da Covid-19. Ieri sono stati segnalati 865 nuovi casi e sette decessi, mentre dal marzo 2020, il Paese ha registrato in tutto 333.855 casi e cui 4.369 morti. Lo scorso 13 gennaio il Paese ha avviato la campagna di vaccinazioni, e fino ad oggi sono circa 40 mila le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. (Res)