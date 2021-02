Regno Unito: "Guardian", pressioni della regina sul governo per nascondere la sua ricchezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Guardian” è riuscito a scoprire le pressioni esercitate dalla sovrana grazie a delle indagini su una procedura controversa nota come “consenso della regina”, ritenuta una pratica in grado di influenzare segretamente la legiferazione britannica. A differenza della più nota procedura di assenso reale, una formalità che segna il momento in cui un disegno di legge diventa legge a tutti gli effetti, il consenso della regina deve essere richiesto prima che la legislazione possa essere approvata dal Parlamento. La procedura, inoltre, prevede che i ministri avvisino la regina quando la legislazione possa influire sulle prerogative reali o sugli interessi privati della corona. Il sito web della famiglia reale la descrive come "una convenzione consolidata da molto tempo" e gli studiosi di diritto l’hanno spesso definita come il classico esempio, non propriamente trasparente ma comunque innocuo, dello sfarzo che circonda la monarchia. Tuttavia, stando alle indagini condotte dal “Guardian”, grazie alla procedura di consenso la regina sarebbe riuscita a fare segretamente delle pressioni per ottenere delle modifiche legislative. (Rel)